وزير تركي يؤكد أن بلاده لن تتوقف عن شراء الغاز الروسي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في حديث تلفزيوني أمس الخميس، أن بلاده لا تعتزم التخلي عن شراء الغاز الروسي.



وقال الوزير في مقابلة مع شبكة سي إن إن تورك: " أما بالنسبة لتركيا، فلا يمكننا أن نقول لمواطنينا: نأسف، لقد نفد الغاز". فأمن إمدادات الغاز مضمون بالاستخدام الإلزامي لهذه المصادر دون أي تمييز. الشتاء قادم، ولدينا اتفاقيات محددة. سنحصل بالتأكيد على الغاز من جميع المصادر وفقا لهذه الاتفاقات - من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان".



يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تعمل على تنويع مصادرها من الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة شريكا مهما. وجاء تصريحه هذا، وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم شراء النفط الروسي.

قبل ذلك، أعرب ترامب عن ثقته في أن تركيا ستتوقف عن شراء النفط الروسي.

وعقد الرئيسان ترامب وأردوغان محادثات في واشنطن في 25 سبتمبر.



وفي تعليقه على إمكانية وقف واردات الطاقة الروسية بناء على طلب الولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تحترم موقف تركيا، وليس لديها شك في أن أنقرة تحترم نفسها ومصالح شعبها.