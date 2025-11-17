الإثنين 2025-11-17 10:55 ص
 

ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً
الذهب
 
الإثنين، 17-11-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4083.92 دولار للأوقية (الأونصة).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

فن ومشاهير هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو

ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

لار

فيديو الوكيل ازدياد شكاوى التشحيط والمضايقات امام مدارس البنات

ع7

فن ومشاهير بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

العاصمة عمان

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول

تعبيرية

خاص بالوكيل ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة

بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

أخبار الشركات بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير يتسبب بأُثر مروري ملموس اسفل جسر البيبسي



 
 



الأكثر مشاهدة