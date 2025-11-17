ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

