"رويترز": السعودية بدأت بتقليص المزايا للكفاءات الأجنبية

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في شركات توظيف أن الشركات السعودية بدأت تقلص المزايا السخية التي كانت تجتذب الكفاءات الأجنبية للعمل في قطاعات مثل البناء والتصنيع.

وقال مصدران لـ"رويترز" إن على الوافدين الأجانب الآن استبعاد التفاوض على مزايا نسبتها 40% أو أكثر بل وحتى مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان دارجا قبل سنوات قليلة، مع عروض عمل أكثر تحفظا الآن.

وقال مسؤول في احدى شركات التوظيف: "من ناحية، لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى، يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة".


وأضاف أن "ما حدث هو أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل. وهذا ما يحدث بالفعل".

ووظفت السعودية بكثافة عمالا في المشاريع العملاقة وعينها على الكفاءات الأجنبية التي تملك مهارات تفتقر إليها القوى العاملة السعودية.

 

