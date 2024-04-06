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السبت، 06-04-2024 11:10 ص

أسعار ليرة الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة في المملكة

ليرة
الوكيل الإخباري - ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 80 قرشاً اليوم السبت.اضافة اعلان


ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 380 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 332 ديناراً، وهذا ارتفاع تاريخي بسعر الليرة وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2329 دولار٬ مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.



 




 

 


 

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