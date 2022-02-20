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الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

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الأحد، 20-02-2022 04:42 م

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

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الوكيل الاخباري- توقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أن تسهم اتفاقية بلاده مع الهند في زيادة الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بما ينعكس بقيمة تفوق 9 مليارات دولار.

كشف الزيودي في مقابلة خاصة مع "العربية" أن الاتفاقية بين الإمارات والهند ستشمل 11 قطاعا رئيسيا و100 قطاع فرعي، وستساهم في نمو الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% خلال السنوات العشر المقبلة، بما ينعكس برقم يفوق 7 مليارات دولار.

وأوضح الزيودي أن الاتفاقية الإماراتية الهندية ستزيد الصادرات بـ1.5% في 10 سنوات، كما أن الاتفاقية سترفع الواردات من الهند 3.8% في ذات الفترة.

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