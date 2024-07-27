خطة لإزالة مخلفات الأشجار في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء الأغوار الجنوبية، اليوم السبت، عن توفر أحطاب حرجية بأنواع مختلفة وبكمية تصل إلى 8 أطنان، وبسعر 50 ديناراً للطن الواحد.



وأوضحت مديرة المديرية المهندسة رائدة المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية تسير وفق خطة منهجية لإزالة مخلفات الأشجار الحرجية، حيث يتم جمعها وبيعها للمواطنين.



وأضافت أن عملية التقديم لشراء الحطب تتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة الزراعة، مؤكدة أن بيع الحطب للمواطنين يساهم في الحد من الاعتداء على الثروة الحرجية سواء بحرقها أو قطعها، خاصة وأن هناك من يقوم بحرق الأشجار ليعتقد أنه قادر على الحصول على الشجر المحروق.