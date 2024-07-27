خطة لإزالة مخلفات الأشجار في الأغوار الجنوبية

وأوضحت مديرة المديرية المهندسة رائدة المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية تسير وفق خطة منهجية لإزالة مخلفات الأشجار الحرجية، حيث يتم جمعها وبيعها للمواطنين.
وأضافت أن عملية التقديم لشراء الحطب تتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة الزراعة، مؤكدة أن بيع الحطب للمواطنين يساهم في الحد من الاعتداء على الثروة الحرجية سواء بحرقها أو قطعها، خاصة وأن هناك من يقوم بحرق الأشجار ليعتقد أنه قادر على الحصول على الشجر المحروق.
وأشارت إلى أن المديرية تنفذ حملات رقابية مستمرة على المناطق المزروعة بالأشجار الحرجية للحد من الاعتداء عليها، وخاصة من قبل تجار الحطب الذين يمتهنون الاعتداء على الغابات وبيع الحطب للمواطنين بأسعار مرتفعة.