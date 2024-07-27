 
السبت 2024-07-27 07:07 م
 
 

خطة لإزالة مخلفات الأشجار في الأغوار الجنوبية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 27-07-2024 05:51 م

 

الوكيل الإخباري-  أعلنت مديرية زراعة لواء الأغوار الجنوبية، اليوم السبت، عن توفر أحطاب حرجية بأنواع مختلفة وبكمية تصل إلى 8 أطنان، وبسعر 50 ديناراً للطن الواحد.


وأوضحت مديرة المديرية المهندسة رائدة المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية تسير وفق خطة منهجية لإزالة مخلفات الأشجار الحرجية، حيث يتم جمعها وبيعها للمواطنين.


وأضافت أن عملية التقديم لشراء الحطب تتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة الزراعة، مؤكدة أن بيع الحطب للمواطنين يساهم في الحد من الاعتداء على الثروة الحرجية سواء بحرقها أو قطعها، خاصة وأن هناك من يقوم بحرق الأشجار ليعتقد أنه قادر على الحصول على الشجر المحروق.


وأشارت إلى أن المديرية تنفذ حملات رقابية مستمرة على المناطق المزروعة بالأشجار الحرجية للحد من الاعتداء عليها، وخاصة من قبل تجار الحطب الذين يمتهنون الاعتداء على الغابات وبيع الحطب للمواطنين بأسعار مرتفعة.

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

معرش بطيخ

أخبار محلية ازالة 123 بسطة مخالفة و21 معرش بطيخ غير مرخص في اربد

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله ينعى 3 من عناصره

شعار الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن

أخبار محلية مؤتمر تناول حالات طبية في قطاع غزة

تعبيرية

طب وصحة عادة خاطئة أثناء الطبخ تسبب الإصابة بمرض نادر





 


 



الأكثر مشاهدة