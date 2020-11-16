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الإثنين، 16-11-2020 09:00 ص

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتفاقم جائحة كورونا

الذهب-عالمي


الوكيل الاخباري-  لامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، ما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

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ونقلت وكالة "رويترز" البيانات الأخيرة المتعلقة بالذهب حيث شهد ارتفاعا بنحو 0.2 بالمئة إلى 1892.15 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1898.81 دولار في وقت سابق.


وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1892.20 دولار.


وفي السياق نفسه، قال كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، ستيفن إينس، للوكالة: "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة".


وأضاف قائلا: "سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح".

 

المصدر:   سبوتنيك 


 




 

 


 

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