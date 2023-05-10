المركزي الأوروبي: لا يزال زخم التضخم مرتفعا

الوكيل الإخباري - شددت عضو البنك المركزي الأوروبي ، إيزابيل شنابل، أمس الثلاثاء؛ بأن زخم التضخم لا يزال مرتفعا لجميع المكونات باستثناء الطاقة.

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وصرحت شنابل بأنه لا يوجد شك على أن المركزي الأوروبي سيتعين عليه اتخاذ تدابير إضافية لإعادة التضخم إلى الهدف 2%، حيث أن التضخم بمنطقة اليورو قد بدأ في الانخفاض، ولكن أثبت التضخم الأساسي أنه مترسخا وثابتا.



وأشارت إلى أن الزيادات الصغيرة بأسعار الفائدة ستسمح بتقييم تأثير الإجراءات التي يتخذها البنك، ولذلك توقعت عدم خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بالمستقبل.



وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكدت شنابل أن القطاع المالي بمنطقة اليورو يتمتع بنسب قوية من السيولة ورأس المال. ( المتداول العربي )