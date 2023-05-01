الإثنين 01-05-2023
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الإثنين، 01-05-2023 09:12 ص

خام برنت يتراجع ويسجل 76.5 دولاراً للبرميل

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الوكيل الإخباري - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط تراجعا طفيفا بـ 0.07% لمستوى 76.58 دولار للبرميل في ظل البيانات الصينية المخيبة للآمال.اضافة اعلان


وأشار مدير المشتريات الصناعي الصيني إلى أن الاقتصاد في منطقة انكماش مع تسجيله قراءة 49.2، بينما سجل المؤشر الخدمي 56.4، وهو أقل من القراءة السابقة عند 58.2. وسجل المؤشر المركب 54.4 بينما كانت القراءة السابقة 57.0.

وربما تتسم الأسواق بحركة عرضية هذا الأسبوع لحين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع بقوة أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة بـ 25 نقطة أساس.

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