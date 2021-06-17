أمير قطر يجري تعديلا وزاريا

الوكيل الإخباري- ذكر بيان صادر عن البلاط الأميري في قطر، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عين مسعود العامري وزيرا للعدل في تعديل وزاري محدود.



ووفق مصادر إعلام قطرية، فقد أصدر الأمير تميم أمرا أميريا يحمل الرقم 2 لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ونص الأمر على أن يعين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، وقد أدى العامري أمام أمير قطر، اليمين القانوني وزيرا للعدل بالديوان الأميري، صباح اليوم الخميس.

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وأمر بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يعهد إلى وزير البلدية والبيئة، عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، بالإضافة الى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.





وقرر تميم أيضا تعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائبا عاما.

المصدر: روسيا اليوم





