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الإثنين، 12-07-2021 03:59 م

أمير مكة يصدر أول 'بطاقة حج ذكية '

الحج


الوكيل الإخباري - شهد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، إصدار أول بطاقة ذكية للحج، كما استمع إلى شرح من نائب وزير الحج والعمرة حول خصائصها.

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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الأمير خالد الفيصل لمشاعر الحج، بهدف الاطمئنان على جاهزية المرافق لاستقبال الحجاج، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".


وتتعلق بطاقة الحج الذكية بكافة الخدمات المقدمة مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، كما تستخدم تلك البطاقة في عمليات الدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف، كما تسهم في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم بالدخول إلى المخيمات وتوقيت التفويج والتنقل.


وخلال الزيارة التفقدية، دشن أمير مكة بحضور نائبه، مشروع مركز الضبط الأمني في الشميسي الذي يقع على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتم تدعيمه بأنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش، وبوابة رقمية موحدة تسهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليص مدة انتظار القادمين إلى مكة المكرمة في المواسم وأوقات الذروة من 45 دقيقة إلى 7 دقائق.


واشتملت أعمال التطوير أيضا على زيادة مسارات عبور المركبات إلى 16 مسارًا بعد أن كانت 6 مسارات، من بينها مسارات مخصصة للحافلات ومركبات النقل والشاحنات، وأخرى للطوارئ.


وافتتح الأمير خالد الفيصل مشروع مركز الترحيب والاستقبال والذي يهدف إلى تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة وتقليص وقت انتظار الحافلات التي تقلهم، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، ويحوي المركز مواقف تتسع لأكثر من 8 آلاف مركبة وبوابات دخول وخروج.


ويضم مركز الترحيب والاستقبال منطقة فرز للسيارات ومرافق عامة ومكاتب للجهات ذات العلاقة، ويقدم المركز خدمات الضيافة ونقل الأمتعة للمشاعر المقدسة وتفويج الحجاج أصحاب الأعذار الشرعية إلى الحرم لأداء طواف القدوم أو لمشعر منى، كما يقدم خدمات إصدار بطاقة الحج الذكية وقراءة تصاريح الحج آلياً بواسطة أجهزة قارئة.


وتسهيلا على الحجاج أيضا، تقرر توفير وجبات مسبقة التحضير لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، وفي هذا الصدد تم تجهيز أكثر من مليون وجبة لموسم الحج هذا العام.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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