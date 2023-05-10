إسقاط مسيرة أوكرانية في كورسك

الوكيل الإخباري - أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، عن إسقاط طائرة بدون طيار معادية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء فوق أراضي المقاطعة.



وكتب ستاروفويت عبر "تلغرام": "في وقت مبكر من الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة معادية بالقرب من كورسك. وسقط حطامها في قرية تولماتشيفو دون أن يصاب أحد بأذى".

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وذكر أن الحادث أدى إلى تضرر أنبوب للغاز وواجهة أحد المنازل.



حرس الحدود الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك

وتتعرض مناطق في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية لهجمات بصواريخ ومسيرات بشكل دوري تلحق عادة أضرارا بمرافق مدنية.

RT