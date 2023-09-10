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الأحد، 10-09-2023 05:51 م

إصابة 11 شخصا في انهيار ممشى خشبي يؤدي إلى منارة أثرية بولاية ماين الأمريكية

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الوكيل الاخباري- أصيب 11 شخصا إثر انهيار ممشى يؤدي إلى منارة أثرية خلال فعالية سنوية تشجع السكان على القيام بجولات في منارات ولاية ماين شمال شرقي الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وانهار الممشى الخشبي المؤدي إلى منارة "دابلينغ بوينت لايت هاوس" في بلدة أروسيك (Arrowsic) بالولاية يوم السبت بمن فيه، ويعود تاريخ المنارة إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتقع على ضفاف نهر كينبيك.

وكانت المنارة متاحة للجمهور ضمن يوم "ماين أوبن لايت هاوس داي" (Maine Open Lighthouse Day)، وهو اليوم الذي تفتح فيه منارات الولاية ذات المناظر الخلابة أبوابها للجمهور.

وقالت السلطات إن 5 من المصابين الأحد عشر نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وصرحت كارين ماكلين، عضو جمعية أصدقاء "دابلينغ بوينت لايت"، بأن المنارة مغلقة أمام الجمهور يوم الأحد.

وأضافت ماكلين أن الجمعية تعتزم إصلاح المنارة، مشيرة إلى أنه لا يوجد إطار زمني للقيام بذلك، علما أن المنارة توفر مساعدة لخفر السواحل في الملاحة.

 




 

 


 

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