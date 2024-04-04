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الخميس، 04-04-2024 10:54 ص

ارتفاع عدد مصابي زلزال تايوان إلى 1011

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد المصابين بالزلزال القوي الذي ضرب تايوان أمس الأربعاء إلى 1011 شخصًا، وفقًا لما ذكرته السلطات اليوم الخميس.

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وبحسب وكالة الأنباء التايوانية، لم تتوفر أي معلومات حتى الآن بشأن 143 شخصًا مفقودين من ضمنهم 71 من عمال المناجم ومتنزهين في كهوف جبلية وممرات وأشخاص في مركبات بأنفاق، كما لم يرد أي ذكر لمزيد من الوَفِيَّات بخلاف الضحايا التسعة الذين تأكدت وفاتهم.

 

يشار إلى أن هذا الزلزال يعد الأقوى منذ 25 عامًا، وشعر به جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم أكثر من 23 مليون نسمة. وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وقع على عمق 15.5 كيلومتر، وعلى بعد بضعة كيلومترات قبالة الساحل الشرقي بالقرب من مدينة هوالين التي تضررت بشكل خاص.




 




 

 


 

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