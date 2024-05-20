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الإثنين، 20-05-2024 08:47 م

الإعلان عن موعد ومكان تشييع ودفن جثمان الرئيس الايراني

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الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة تنظيم مراسم تشييع شهداء حادثة تحطم المروحية الرئاسية في إيران تفاصيل تشييع ودفن جثامين الشهداء، في طهران وباقي المدن وبحضور وفود أجنبية.

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ووفقا لما أعلنته اللجنة فان مراسم التشييع في محافظة آذربايجان الشرقية ستبدأ عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في مدينة تبريز.
وفي مدينة قم المقدسة تشيع جثامين الشهداء في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء من حرم السيدة المعصومة عليها السلام إلى مسجد جمكران المقدس.
ومساء الثلاثاء أيضا تجري مراسم الوداع مع الشهداء في المصلى الكبير للعاصمة طهران (مصلى الامام الخميني) .


وستقام صلاة الميت على جثامين الشهداء عند الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء في جامعة طهران ثم تشيع الجماهير جثامين الشهداء نحو ساحة آزادي في غرب العاصمة.


وفي الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء تجري مراسم الاحتفاء  بهم بحضور وفود اجنبية عالية المستوى في طهران.


ويوم الخميس يشيع أهالي محافظة خراسان الجنوبية جثمان الرئيس الشهيد في مدينة بيرجند في الساعة الثامنة صباحا.


وظهر الخميس تجري مراسم تشييع ودفن جثمان رئيسي في مدينة مشهد المقدسة.

 

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