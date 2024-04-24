الجزائر.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الحشيش والكوكايين

الوكيل الاخباري - أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار بالمخدرات كالقنب الهندي والكوكايين، وتوقيف تسعة أشخاص مشتبه بهم.



وحسب بيان مصالح الأمن "تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببوشاوي في العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة، وتم خلال هذه العملية، توقيف تسع (09) أشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق قضائيا".

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