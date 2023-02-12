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الأحد، 12-02-2023 08:54 ص

الجيش الأوكراني: احتدام المعارك في منطقة دونيتسك

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الوكيل الإخباري - قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أمس السبت، إن القوات الأوكرانية تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة، وذلك مع احتدام أعنف المعارك للسيطرة على مدينتي فوليدار ومارينكا.

وأضاف زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي 50 هجوما يوميا في دونيتسك وهي منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحاول موسكو السيطرة عليها بالكامل.

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وقال زالوجني على تطبيق المراسلة تيليجرام بعد اتصال مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "القتال العنيف مستمر في منطقة فوليدار ومارينكا".


وتابع "نقيم دفاعات قوية. تمكنا في بعض مناطق الجبهة من استعادة المواقع التي فقدناها سابقا وكسبنا موطئ قدم".


ولم يحدد زالوجني الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها.


وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.


وقال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة أمس السبت، إن قواته تواجه مقاومة شرسة حول باخموت من المدافعين الأوكرانيين.


وقالت بريطانيا يوم الجمعة الماضي، إن القوات الروسية تحقق مكاسب في شمال باخموت لكنها تواجه صعوبة أكبر في مهاجمة فوليدار الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبا.


وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف إنه على الرغم من الضغط الروسي في مارينكا إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت من بسط سيطرتها على الأرض.


ومارينكا بلدة صغيرة مدمرة وشبه خالية كانت تمثل إحدى الجبهات منذ بدء الحرب قبل عام.

 

البيان

 




 

 


 

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