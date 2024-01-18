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الخميس، 18-01-2024 06:23 ص

الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنّ السفينة التي تعرضت لهجوم في خليج عدن أميركية "جينكو بيكاردي".

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وأضاف سريع، أنه تم استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إنّ سفينة تعرضت لهجوم على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.


وجاء في بيانها "أصاب نظام جوي مسير السفينة في جانبها الأيسر"، وأضاف أن حريقا نشب على متن السفينة لكنه أخمد. و"السفينة وطاقمها في سلام ويتجهون إلى مقصدهم التالي".


وكانت وكالة رويترز نقلت عن وكالة بريطانية للأمن البحري، أن سفينة تعرضت لهجوم بمسيّرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، في سياق الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون في المنطقة.


وقالت "وكالة عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية" (يو كاي إم تي أو) إن الهجوم تسبب "بحريق على متن السفينة تم إخماده"، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بأمان وتتجه إلى المرفأ التالي.


وأضرت حملة الحوثيين بشدة بالشحن الدولي وجعلت بعض الشركات توقف مؤقتا عبور سفنها في البحر الأحمر وتدفعها نحو قطع رحلة أطول وأكثر كلفة حول إفريقيا.


ومنذ 19 تشرين الثاني، توالت هجمات الحوثيين على السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ ويقول الحوثيون إنهم ينفذون هجماتهم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


 




 

 


 

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