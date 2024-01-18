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الخميس، 18-01-2024 11:08 ص

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

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الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الباكستاني للأراضي الإيرانية صباح اليوم الخميس.

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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الذي طال الأراضي الإيرانية صباح اليوم في محافظة سيستان وبلوشستان وأودى بحياة 8 مدنيين من النساء والأطفال".

وطالبت طهران، إسلام أباد بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

 

RT

 




 

 


 

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