الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الباكستاني للأراضي الإيرانية صباح اليوم الخميس.

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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الذي طال الأراضي الإيرانية صباح اليوم في محافظة سيستان وبلوشستان وأودى بحياة 8 مدنيين من النساء والأطفال".



وطالبت طهران، إسلام أباد بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

RT