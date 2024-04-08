الدبابات الروسية تتسلح بمنظومات حماية جديدة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا بدأت بتزويد الدبابات بمنظومات حرب إلكترونية جديدة لحمايتها من الدرونات والأسلحة الموجهة.

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وأشارت الصحيفة نقلا عن قناة"سلاح روسيا" على تليغرام إلى أن المنظومات الجديدة ظهرت على بعض دبابات T-72B3 و T-90M الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وأن كل منظومة تتألف من 8 هوائيات تثبت على برج الدبابة، مهمتها قمع قنوات التحكم بدرونات FPV.



وما تزال الخصائص الفنية والتقنية للمنظومات المذكورة غير معروفة بعد، لكن من المفترض أنها تشبه بخصائصها منظومات "Tetrahedron" الروسية التي كانت قد اجتازت الاختبارات بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت قدراتها على التعامل مع مختلف أنواع الطائرات المسيرة، بما فيها الدرونات التي تعمل بترددات متغيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي اختبر بنجاح أيضا منظومات جديدة مضادة لدرونات FPV، وعام 2023 نجحت روسيا باختبار منظومات "تريتون" للحرب الإلكترونية، والمخصصة لحماية الدبابات والمدرعات والمركبات العسكرية من أخطار الدرونات الهجومية.

RT