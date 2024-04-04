السجن 37 عاما لأميركي نفّذ هجوما داميا على مسلمين في تكساس

الوكيل الإخباري- حكم على أميركي، مساء الأربعاء، بالسجن 37 عاماً لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصاً وحاول قتل أربعة آخرين في هجوم استهدف عمداً ورشة لإصلاح السيارات يرتادها مسلمون، بحسب موقع وزارة العدل الأميركية.

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وحكمت محاكم ولاية تكساس على أنتوني باز توريس (39 عاماً) بالسجن لمدة 35 عاماً بتهمة القتل في عام 2018. وأطلق باز توريس النار في 24 كانون الأول 2015 في ورشة لصيانة السيارات في مدينة دالاس يديرها أميركي-عراقي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.



وفي المحاكمة الفيدرالية، أقر في أيلول بالذنب في خمس تهم تتعلق بجرائم كراهية. وقال وزير العدل ميريك غارلند في بيان "يظهر هذا الحكم، أن وزارة العدل تتخذ إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تغذيها كراهية الإسلام أو التحيز". بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان أن "المتهم حاول ارتكاب مذبحة بالأسلحة النارية من خلال استهداف ضحايا عمداً.

بترا







