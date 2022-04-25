الإثنين 25-04-2022
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الإثنين، 25-04-2022 03:21 م

العراق يحتضن مباحثات أمنية بين السعودية وإيران

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الاثنين، احتضان بغداد للجولة الخامسة من المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران.

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وقال الوزير حسين، في تصريحات اليوم الاثنين، " توصلت الرياض وطهران، لاتفاق جرى ببغداد، حول مذكرة تفاهم تتألف من 10 نقاط، في إطار الجولة الخامسة من المباحثات بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين. وأضاف، أن الحوار السعودي الإيراني في بغداد تناول استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، مبينا أن الجانبين اتفقا على إجراء الجولة المقبلة من الحوار على المستوى الدبلوماسي.


وقالت مصادر دبلوماسية عراقية إن المباحثات السعودية الإيرانية ببغداد جاءت بمسعى من سلطنة عمان، وبذلت بغداد جهودا لإدامتها واحتضانها.

 

بترا

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