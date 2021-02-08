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الإثنين، 08-02-2021 03:45 م

إنقاذ 10 أشخاص

المغرب.. مصرع 24 شخصا في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار

مغرب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 24 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين، بعد تسرب الأمطار إلى معمل لصناعة النسيج في مدينة طنجة شمالي المغرب.

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وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، الاثنين، أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح اليوم الإثنين، لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية".


ووفقا للوكالة، فقد تدخلت السلطات الأمنية المغربية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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