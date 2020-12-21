بايدن يعتزم تلقي لقاح فيروس كورونا اليوم

الوكيل الإخباري- يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقي لقاح‭ ‬فيروس كورونا علانية، اليوم الإثنين؛ بهدف تعزيز الثقة في أنه آمن قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل.



وكان بايدن (78 عاما) قد تعهد بجعل مكافحة كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف أمريكي وأصيب به ما يزيد عن 17 مليونا، أولويته القصوى عندما يتولى الرئاسة، في 20 يناير/ كانون الثاني.



وقال مسؤول في فريق بايدن الانتقالي، الأسبوع الماضي: إنه ”سيتلقى جرعة من لقاح فايزر، اليوم الإثنين، بينما ستحصل نائبته المنتخبة كاملا هاريس على اللقاح، في الأسبوع التالي“.

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المصدر: إرم



