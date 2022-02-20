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الأحد، 20-02-2022 07:06 م

بلينكن: كل المؤشرات تدل على أن روسيا "على وشك" غزو أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد، أن بقاء القوات الروسية في بيلاروس يدلّ على أن روسيا "على وشك" أن تغزو أوكرانيا، الأمر الذي ينسجم مع السيناريو الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.


وصرّح بلينكن لشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتبع السيناريو في شكل شبه حرفي"، مضيفًا أن "كل ما نراه يشير إلى أن ذلك خطير جدًا وإلى أننا على وشك حصول غزو".


وأكد بلينكن أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدّ "للقاء" بوتين "في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنّب حرب" في أوكرانيا.


وجدّد بلينكن التأكيد أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين "تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات".

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