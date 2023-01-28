السبت 28-01-2023
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السبت، 28-01-2023 09:00 ص

توقيف عنصر في الجيش البريطاني بتهمة مرتبطة بالإرهاب

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الوكيل الإخباري - وجهت تهمة مرتبطة بالإرهاب لعنصر في الجيش البريطاني، أمس الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة في بيان صحفي.

وأكدت الشرطة توجيه تهمة مرتبطة بالإرهاب إلى عنصر في الجيش البريطاني وهو من وسط إنجلترا.

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واتهم العنصر بـ"محاولة الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصاً يرتكب عملاً إرهابياً أو يحضر له" في أغسطس 2021، بحسب بيان الشرطة.


كما اتهم بـ"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأن هذا الغرض يُحتمل أن ينفجر".


وتعود وقائع التهمة إلى الثاني من يناير الماضي. 


وتم توقيف العنصر وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن اليوم السبت.

 

البيان

 




 

 


 

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