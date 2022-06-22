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الأربعاء، 22-06-2022 07:21 ص

حالتان اشتباه بجدري القرود في كوريا الجنوبية

جدري


الوكيل الإخباري - قال مسؤولو الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية أبلغت عن أول حالتين مشتبه في إصابتهما بجدري القرود.

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وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن الحالتين المحتملتين تم اكتشافهما أمس الثلاثاء وتجري اختبارات تشخيصية. وتم حجب هوياتهما.


وتم نقل أحدهما إلى مركز إنتشون الطبي في إنتشون، غرب سيئول، في الساعة 9:40 مساء أمس الثلاثاء، وفقا لمسؤولي المستشفى.


وبحسب ما ورد أظهر الشخص المذكور أعراضا محتملة للمرض المعدي أثناء دخوله البلاد عبر مطار إنتشون الدولي.


ويوجد بالمستشفى سريران مخصصان لحالات جدري القرود.


وقال مسؤول بالمستشفى "تم عزل الشخص كحالة مشتبه بها وسيخضع لفحص"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.


وقد يسبب الفيروس، الذي يقتصر تقليديا على مناطق في وسط وغرب إفريقيا، أعراضا تشمل الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والآفات.


وكانت الدولة متأهبة للتدفق المحتمل لجدري القرود، حيث أبلغ عدد متزايد من البلدان عن حالات الإصابة بالمرض الفيروسي وزاد السفر الدولي بعد تخفيف قيود كوفيد-19.


وصنفت السلطات الصحية جدري القرود على أنه مرض مُعدٍ من الدرجة الثانية في نظام من أربع فئات. حاليا، تم تضمين 22 مرضا معديا، بما في ذلك كوفيد-19 والكوليرا وجدري الماء في نفس الفئة.

 

البيان


 




 

 


 

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