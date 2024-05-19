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الأحد، 19-05-2024 10:30 م

حقيقة العثور على طائرة الرئيس الإيراني

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة رويترز نقلا عن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الوقت الذي نفى فيه الهلال الأحمر الإيراني ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس. 

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وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إيرانية بتطورات جديدة بشأن عملية البحث عن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.


وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن نائب الرئيس الإيراني أمر بعقد اجتماع لحشد كافة المرافق لمتابعة وضع الرئيس.

 

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