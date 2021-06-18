روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع تركيا خلال أيام

الوكيل الإخباري - أعلنت تاتيانا غوليكوفا مستشارة رئيس الوزراء الروسي أن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا، قررت استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من الـ22 من يونيو / تموز الجاري.



وقالت: "تم اتخاذ قرار بشأن مدى صواب استعادة رحلات الطيران مع تركيا خلال هذا العام".



وأشارت إلى أن "القرار جاء عقب نتائج اجتماع مع الأخذ بعين الاعتبار المناقشة والفحص الكامل لهذه القضية من قبل جميع الهيئات التنفيذية الاتحادية المعنية".



ومددت روسيا في نهاية مايو الماضي القيود على الحركة الجوية مع تركيا حتى الـ21 يونيو الجاري.



وأعلنت هيئة الرقابة الحكومية الروسية في وقت لاحق عن بدء العمل في تركيا من قبل خبراء، لتقييم الوضع الوبائي الخاص بجائحة كورونا.

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المصدر : روسيا اليوم