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السبت، 30-03-2024 08:49 م

روسيا تطور درونات FPV من أسرة "جوكر"

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الوكيل الإخباري - قام مركز التكنولوجيات المسيرة الروسي بتطوير درون FPV ينتمي إلى أسرة "جوكر" المبتكرة، وهو "جوكر – 10"

وقال مدير عام المركز دميتري كوزياكين إن درون "جوكر – 10" ينفجر عند الاستلاء عليه من قبل العدو. كما بإمكانه أن ينتظر التشغيل عن بعد لمدة شهر واحد. وتم تزويده بجهاز يمكّن المشغّل من تشغيله وفصله عن بعد وليس تشغيل محركه فحسب بل وفصله عن الكهرباء.

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أوضح كوزياكين أن هذا الحل التقني ينطلق من ضرورة توفير أمان المشغّل.

 

ومضى قائلا:" بفضل تلك التكنولوجيا فإن طاقم درون FPV  يمكن أن يصل موقع العدو، حيث يضع درونات مفصولة ( غير مشغلة) لا يمكن اكتشافها بواسطة الاستطلاع اللاسلكي التقني المعادي.

 

RT

 




 

 


 

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