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الأربعاء، 29-11-2023 02:16 م

سائقون أوكرانيون يغلقون الطرق في مدن بولندية

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الوكيل الاخباري- نظم بعض السائقين الأوكرانيين عمليات إغلاق عفوية للطرق في مدن بيريميشلي وميديكا البولندية الحدودية مع أوكرانيا، ما تسبب في اختناقات مرورية هائلة.

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تم الإبلاغ عن ذلك نقلا عن RMF24، حيث تلقى الخط الساخن لمحطة الإذاعة البولندية رسائل من المستمعين طوال يوم أمس حول تصرفات السائقين الأوكرانيين.

 

وقال بعض المتصلين إن السائقين الأوكرانيين قاموا بالاحتجاج وأغلقوا معبرين، وقال آخر إنهم "يستخدمون ممرات المشاة، وعليكم تجنب هذا الجزء من الطريق".

وقد وقعت هذه الأحداث عند ميدان ليخ كاتشينسكي في مدينة بيريميشلي، في الضواحي الشرقية للمدينة، حيث يوجد الطريق الدولي رقم 28 المؤدي إلى معبر ميديكا الحدودي.

 




 

 


 

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