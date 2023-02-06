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الإثنين، 06-02-2023 06:59 ص

سوريا: 111 قتيلا على الأقل و516 إصابة جراء الزلزال

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الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الصحة السورية، عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 516 آخرين، في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، وطرطوس جراء زلزال أصاب هذه المناطق في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

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التلفزيون الرسمي السوري، دعا المواطنين السوريين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم، فيما قال مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات.


وتحدث معاون وزير الصحة السوري، أحمد ضميرية عن "تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات".


وأرسلت فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، ووزعت العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على "أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة"، وفق ضميرية.

وكان زلزال بقوة 7.7 ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، و عدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات سورية عدة، وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.



 




 

 


 

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