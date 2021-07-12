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الإثنين، 12-07-2021 03:03 م

قائد القوات الأمريكية بأفغانستان يتنحى عن منصبه

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الوكيل الإخباري- قال مسؤولون أمريكيون، إن قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، سيغادر منصبه، اليوم الاثنين،، ضمن إجراءات ترافق عملية انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وأشارت مصادر إعلام أمريكية، إلى أن ترك الجنرال ميلر منصبه يتم في خطوة تمثل النهاية الرمزية للمهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

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وتولى الجنرال أوستن "سكوت" ميلر قيادة التحالف العسكري في هذه البلاد منذ أغسطس 2018، أطول من أي قائد سابق في ذلك المنصب.


ومن المنتظر، أن يسلم ميلر قيادة القوات الأمريكية في أفغانستان إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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