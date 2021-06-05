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السبت، 05-06-2021 02:16 م

كندا تبدي استعدادها لمراقبة الانتخابات العراقية

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الوكيل الإخباري- أبدت كندا، اليوم السبت، استعدادها لمراقبة الانتخابات العراقية، واستمرار دعم الحكومة العراقية ومساعدتها في تثبيت الاستقرار هناك.

وبحث وزير الخارجية الكندي مارك غارنو مع العراقي فؤاد حسين هاتفيًا عدة قضايا، أبرزها دور ومساهمات كندا في بعثتي الناتو، والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتشدد.

وقال الوزير الكندي، إن“أهمية اجتماعات روما المزمع عقدها، نهاية الشهر الحالي، والتي يحضرها العديد من وزراء خارجية دول التحالف الدولي لمحاربة داعش، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا التنظيم، وتحقيق بيئة آمنة، ومستقرة تساهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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