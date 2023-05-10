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الأربعاء، 10-05-2023 11:54 ص

لافروف يقترح وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

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الوكيل الإخباري- اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف في اللقاء الرباعي الذي جمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو اليوم الأربعاء لبحث قضايا تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

لافروف: الولايات المتحدة بدأت بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة إرهابيين لاستخدامه ضد السلطات الشرعية في دمشق

لافروف: تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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