لبنان: إجراءات لبدء العام الدراسي وجاهيا

الوكيل الإخباري - قررت الحكومة اللبنانية تخفيض أيام الدراسة الأسبوعية في المدارس الرسمية هذا العام في إطار خفض النفقات جراء أزمة المحروقات، واعتماد التدريس الوجاهي في المدارس الرسمية والخاصة كافة.

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وأعلنت وزارة التربية اللبنانية في بيان صحفي عن عدم وجود قيود هذه السنة على برامج المدارس الرسمية وتم اقرار 4 أيام دراسية في الأسبوع توفيرا للوقود .



وقالت مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري في تصريح اليوم الاثنين، "إن الكمامة الزامية للأطفال فوق الخمس سنوات"، مشيرة إلى أن اللقاح للأطفال اختياريا وليس إلزاميا وليس شرطا لإعادة فتح المدارس في كلّ دول العالم، ولكن من الضروري أن يتلقى الكادر التعليمي والإداري للمدارس لقاح كورونا.

بترا