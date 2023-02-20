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الإثنين، 20-02-2023 03:22 م

لوكاشينكو: ردنا سيكون سريعا وساحقا في حال أي عدوان ضد بيلاروس

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين إن رد بلاده في حال تعرضها لأي عدوان سيكون سريعا وساحقا.

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وجاء تصريح لوكاشينكو أثناء ترؤسه لاجتماع لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، لدراسة مسودة وثيقة حول مفهوم محدث للأمن القومي ومشروع قانون "الحشد الشعبي".


ونقل المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، عن لوكاشينكو قوله: "في حالة حدوث أي اعتداء، سيكون الرد سريعا وحازما ومتكافئا".


وأكد لوكاشينكو أن مفهوم الأمن القومي المعتمد في عام 2010 لم يفقد أهميته، وقد أثبتت فعاليته، بما في ذلك خلال أشد فترات الضغط الخارجي على بيلاروس.


وأضاف أن آلية ما يسمى بالإرهاب السياسي، التي تم اختبارها في العديد من البلدان، لم تنجح هنا.


وقال: "اليوم نحن نستجيب بشكل مناسب تماما للتحديات التي نواجهها، مثل الاستفزازات والعقوبات والإنذارات السياسية، وكل التجارب هي قبل كل شيء، خبرة، وأن تكييف مفهوم الأمن القومي مع حقائق اليوم هو خطوة منطقية تماما وفي الوقت المناسب".

 

RT

 

 




 

 


 

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