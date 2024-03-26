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الثلاثاء، 26-03-2024 09:32 ص

ليبيا.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط عن العمل في إطار تحقيق

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الوكيل الاخباري- قررت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، توقيف وزير النفط والغاز في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" محمد عون عن العمل في إطار تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية.

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واتخذ رئيس هيئة الرقابة عبدالله قادربوه، قرارا الاثنين، بإيقاف وزير النفط والغاز بالحكومة  محمد عون عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.

 

وذكر القرار أن وقف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".

ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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