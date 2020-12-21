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الإثنين، 21-12-2020 02:57 م

مصر.. غرامة مالية للجلوس أكثر من 3 دقائق بمحطات المترو

الفبر


الوكيل الاخباري - قالت شرطة النقل والمواصلات المصرية إنها حددت غرامة للجلوس أكثر من 3 دقائق على مقاعد محطات المترو.

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وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، فقد أكدت الشرطة عبر الإذاعة الداخلية لمحطات مترو الأنفاق المصرية بخطوطها الثلاثة أن انتظار الركاب في المحطات والجلوس على المقاعد المتواجدة داخل المحطات لمدة تزيد عن 3 دقائق أمر ممنوع، مؤكدة أنها ستوقع غرامة قدرها 50 جنيها.

 

وشددت على أنها ستفرق أي تجمعات بأي محطة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة، مؤكدة على ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.


وكانت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق قد وجهت تحذيرًا للركاب من التجمعات داخل المحطات تجنبًا لانتشار عدوى كورونا بينهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


فيما أكد مصدر بشرطة النقل والمواصلات في تصريحات صحفية أنه سيتم فض أي تجمعات على الفور في حالة ضبطها، وفي حالة التعنت يتم ضبط الراكب المتعنت وتحرير محضر ضده، وقد يصل الأمر إلى توقيع غرامة قدرها 50 جنيهًا.


يأتي ذلك بينما انتظمت حركة مترو الأنفاق الخطوط الثلاثة، منذ صباح اليوم الاثنين، دون توقفات أو أعطال للقطارات.


والجدير بالذكر أن هيئة المترو كانت قد أعلنت عن أنه في حالة ضبط راكب بدون كمامة أو قام بنزعها داخل القطار، فسيتم ضبطه وتحرير محضر ضده أو توقيع غرامة قدرها 50 جنيها، وذلك حفاظا على سلامة الآخرين.

 

سبوتنيك

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