الجمعة 16-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 16-02-2024 05:17 م

نصر الله يهدد إسرائيل من جديد ويكشف قدرته على الرد

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الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات.

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وأضاف في كلمة له اليوم الجمعة "نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كم وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة."


وأشار إلى ان العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن سفك دماء المدنيين دماء وسنترك الأمر للميدان.


ونوه أن المجاهدين والشرفاء لم يضعفوا ولم يتراجعوا ولم يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم وواصلوا الطريق.


وتابع " العدوان على النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده لأنه استهدف المدنيين وأدى لاستشهاد عدد كبير منهم."


واكد ان كل من في ساحات محور الجهاد والمقاومة يقدم التضحيات على طريق القدس.


 




 

 


 

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