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الثلاثاء، 13-02-2024 10:15 ص

وزيرة خارجية اليابان لم تتمكن من مغادرة فيجي بسبب تعطل الطائرة

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الوكيل الإخباري - قال سكرتير عام الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، إن وزيرة خارجية بلاده يوكو كاميكاوا لم تتمكن من مغادرة فيجي، حيث حضرت اجتماعا مع زعماء دول جزر المحيط الهادئ، بسبب تعطل الطائرة.

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وأضاف هاياشي: "اضطرت الوزيرة لتغيير جدول أعمالها، بسبب مشاكل في الطائرة، ولن تتمكن من العودة إلى اليابان إلا مساء اليوم الثلاثاء. وسأواصل العمل كنائب مؤقت لها حتى عودتها".

وأشار هاياشي إلى أنه، كان من المفترض أن تعود وزيرة الخارجية إلى اليابان مساء يوم الاثنين 12 فبراير.


وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، بسبب الظروف التي نشأت تم إلغاء الإحاطة الدورية التي كانت ستعقدها كاميكاوا للصحفيين اليوم.


ومن المعروف أن يوكو كاميكاوا، كانت في زيارة رسمية إلى ساموا وفيجي خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور اجتماع مع زعماء الدول الجزرية في المحيط الهادئ.


وتم إنشاء صيغة التعاون هذه بمبادرة من اليابان في عام 1997.

 

RT

 




 

 


 

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