الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

السير: الكثافة المرورية في العاصمة بسبب عودة المدارس والضباب

وفيات الأحد 20-2-2022

نشرة توعوية حول الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

الحكومة تفاوض حول أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة

الكباريتي: يجب التريث قبل اتخاذ قرارات تعرقل حركة النشاط التجاري

التعليم العالي: مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد

التربية : العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي

حجاوي: نتوقع انحسار موجة كورونا قبل رمضان

الوكيل ينشر البروتوكول الصحي المعتمد للفصل الدراسي الثاني

مدعوون لإجراء مقابلات للتعيين في الطيران المدني - أسماء

الأحد، 20-02-2022 07:38 ص

146 قتيلا بفيضانات البرازيل والبحث متواصل عن ناجين

فيضان


الوكيل الإخباري - عثر عناصر الإنقاذ في البرازيل السبت على المزيد من الجثث تحت ركام طيني في مدينة بيتروبوليس، على بعد 60 كيلومترا إلى الشمال من ريو دي جانيرو، التي دمرتها الفيضانات والانهيارات الأرضية، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث بمجارف يدوية وسط ضباب كثيف.

اضافة اعلان


وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 146 شخصا على الأقل، بينهم 26 طفلا، بينما وصل عدد المفقودين إلى 218 شخصا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.


والثلاثاء هطلت أمطار غزيرة على مدينة بيتروبوليس، البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة والواقعة جنوب شرقي البرازيل، مسببة سيولا طينية وانهيارات أرضية. وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على المدينة خلال ساعات، المتوسط المعتاد لكامل شهر فبراير.


ووفقا لعناصر الإنقاذ، فقد ابتلع انهيار طيني نحو 80 منزلا في حي ألتو سيرا، ونقلوا جثتين صباح السبت، حسب مصور وكالة فرانس برس.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فرنسا ٢

روسيا تخصص علماء نفس للعمل مع اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك

اوك

تواصل القصف من قبل القوات الأوكرانية نحو دونيتسك

بريطانيا

بريطانيا تتهم روسيا بنشر معلومات مضللة حول الوضع في أوكرانيا

5555

اليمن.. مقتل 3 جنود بصاروخ باليستي حوثي استهدف معسكرا بشبوة

f

الرياض : نسعى لإيجاد حل في اليمن

d

السعودية : نتطلع لعقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران

أخبار متعلقة
20220217113447506

البرازيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 104 أشخاص

فيضان

ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 94

فيضان

مصرع ستة أشخاص جراء الفيضانات في البرازيل

اك

الإكوادور.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات

بر

مصرع 19 ‭ ‬شخصا بسبب انهيارات أرضية وفيضانات في البرازيل