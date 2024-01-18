الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

الشواربة يوضح حول التعيينات في أمانة عمّان

الزراعة تبحث خطة التصدير للأسواق السعودية

الشواربة: 250 مليون دينار ديون مترتبة على المواطنين لصالح أمانة عمّان

الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة

الملك يستقبل وزير الخارجية التركي ويؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

القسام تعلن عن كمين محكم في خانيونس

الأمن السيبراني: التعامل مع 453 حادثاً سيبرانياً خلال الربع الثالث من العام الماضي

الاحتلال يعتقل شابين من العوجا والجفتلك شمال أريحا

استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

عاجل

المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

الخميس، 18-01-2024 04:14 م

5 صواريخ من لبنان على "إسرائيل" واعتراض هدف جوي قرب إيلات

0101


الوكيل الإخباري - أطلقت 5 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل" بينما اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر"، في تصعيد جديد على جبهتين على خلفية حرب غزة، اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على "إسرائيل".
وأضافت أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.


وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي، هجمات متبادلة بين حزب الله وفصائل متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
074

عبد الملك الحوثي: أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها

pakistan-army

تعرّف على قدرات جيش باكستان الذي يمتلك سلاحاً نووياً

v9uOFkjl

تركيا تدخل خط الأزمة بين باكستان وإيران

11

مدير منظمة الصحة العالمية: استعدوا لوباء X

200296Image1-1180x677_d

لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن الدولي عن جهود السلام في الشرق الأوسط

Doc-T-748279-638411609060094069

مصدر أمني باكستاني: أي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من إيران سيتم التصدي لها بقوة

أخبار متعلقة
w9CmYB0bF2GAb8KyhC99geSFQeLxUh2kW2lDm8pr

الاحتلال يشن غارات على كفركلا جنوب لبنان

غ

جيش الاحتلال يهاجم عددا من مواقع حزب الله جنوب لبنان

ه

"حزب الله" يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

522118-1

مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بصواريخ لبنانية

هه

مصادر إسرائيلية تكشف ما تحتاجه تل أبيب لشن حرب شاملة على لبنان

555

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة اللبونة اللبنانية