بريطانيا: روسيا تحاول التشويش على أقمارنا العسكرية

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح تيدمان أن روسيا تزيد من أنشطتها في الفضاء منذ بدء حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأقمار الروسية تقترب من نظيرتها البريطانية لجمع المعلومات، رغم تزويد الأقمار البريطانية بتقنيات مضادة للتشويش.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت كانت فيه ألمانيا قد حذرت الشهر الماضي من ممارسات مماثلة ضد أقمارها العسكرية.
وفي حين تمتلك بريطانيا نحو ستة أقمار عسكرية مخصصة للاتصالات والمراقبة، فإن روسيا والصين والولايات المتحدة تمتلك كل منها أكثر من مئة قمر عسكري، وفقاً للهيئة.
-
أخبار متعلقة
-
باكستان: خطة ترامب لا تتماشى مع الصياغة التي قدمتها الدول الإسلامية
-
الولايات المتحدة تقدم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية
-
مطار ميونيخ يستأنف عملياته بعد تعليقها بسبب رصد طائرات مسيرة
-
بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة "النووية" في أوكرانيا
-
مصر .. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة
-
بوتين يشير إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا
-
جنرال فرنسي يدعو إلى الاستعداد للحرب "اعتبارا من هذا المساء"
-
بوتين يؤكد استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر