الجمعة 2025-10-03 04:43 م
 

بريطانيا: روسيا تحاول التشويش على أقمارنا العسكرية

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 03-10-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس قيادة الفضاء البريطانية، الجنرال بول تيدمان، إن الأقمار الاصطناعية الروسية تقوم بمحاولة تشويش على الأقمار الاصطناعية العسكرية البريطانية بشكل متكرر، مؤكداً أن موسكو تحاول أيضاً التشويش على هذه الأقمار باستخدام أنظمة أرضية بشكل أسبوعي.

اضافة اعلان


وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح تيدمان أن روسيا تزيد من أنشطتها في الفضاء منذ بدء حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأقمار الروسية تقترب من نظيرتها البريطانية لجمع المعلومات، رغم تزويد الأقمار البريطانية بتقنيات مضادة للتشويش.


وأشارت (بي بي سي) إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت كانت فيه ألمانيا قد حذرت الشهر الماضي من ممارسات مماثلة ضد أقمارها العسكرية.


وفي حين تمتلك بريطانيا نحو ستة أقمار عسكرية مخصصة للاتصالات والمراقبة، فإن روسيا والصين والولايات المتحدة تمتلك كل منها أكثر من مئة قمر عسكري، وفقاً للهيئة.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين

أخبار محلية المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين

"الأونروا": الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا في غزة

فلسطين "الأونروا": الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا في غزة

ا

أخبار محلية وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي

ل

أخبار محلية آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية

ل

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

ل

أخبار محلية قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون

ل

عربي ودولي باكستان: خطة ترامب لا تتماشى مع الصياغة التي قدمتها الدول الإسلامية

ل

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة