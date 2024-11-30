جنرال ألماني يؤكد أن أوكرانيا ستتخلى عن بوكروفسك بداية 2025

وأضاف فرويدينغ، في حديث مع قناة الجيش الألماني على يوتيوب: "انطلاقا من تقييمنا للوضع في الوقت الحالي، وما لم تظهر عوامل جديدة مؤثرة بشكل ملحوظ، أعتقد أنه في مطلع عام 2025، سيتعين على أوكرانيا التخلي عن تنظيم الدفاع عن المدينة المذكورة".
ووفقا للجنرال الألماني، شن الجيش الروسي هجوما في دونباس لم يكن بإمكان الغرب حتى أن يتخيله.
وأشار الضابط الألماني، إلى أن مدينة بوكروفسك، في غاية الأهمية من وجهة نظر الخدمات اللوجستية والإمدادات للمجموعة العسكرية الأوكرانية في دونباس.
وتابع الجنرال القول: "توجد هناك عقدة نقل مهمة، وتتلاقى خطوط السكك الحديدية هناك، ومن هناك يمكن تقديم الدعم اللوجستي للقوات، وتنفيذ عمليات نقلها، وتجديد الإمدادات، واستبدال الأفراد، وإحضار وحدات عسكرية احتياطية إلى الجبهة".
وكراسنوارميسك (الاسم الأوكراني بوكروفسك)، هي مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية. ووفقا لمعطيات عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة.
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