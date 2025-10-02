رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا

08:18 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في الوقت الذي تدرس فيه ما إذا كانت سترسل صواريخ إلى كييف يمكنها ضرب مثل هذه الأهداف.





وذكر المسؤولان أن الولايات المتحدة طلبت أيضًا من دول حلف شمال الأطلسي تقديم دعم مماثل، في تأكيد لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، وكانت أول من أورد هذه المعلومات.



ويمثل هذا القرار أول تغيير مُعلن في سياسة الرئيس دونالد ترامب منذ تشديد خطابه تجاه روسيا في الأسابيع الماضية، سعيًا لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا المجاورة.



وتتبادل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن تقرير الصحيفة قال إن التطور الجديد سيجعل من السهل على أوكرانيا قصف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى، بهدف حرمان موسكو من الإيرادات والنفط.



ويضغط ترامب على الدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي، مقابل موافقته على فرض عقوبات صارمة على موسكو في محاولة لتجفيف منابع تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا.



ولم يستجب البيت الأبيض ولا بعثة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة حتى الآن لطلبين منفصلين من رويترز للتعليق، وأحجمت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الموافقة على تقديم معلومات استخباراتية إضافية جاءت قبل وقت قصير من منشور للرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي تحتلها روسيا، في تحوّل مفاجئ لهجته لصالح كييف.