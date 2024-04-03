الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-04-2024 02:07 ص

الحاج محمود موسى المصري (ابو يحيى) في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم

 

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(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )

 

صدق الله العظيم .

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره انتقل الى رحمه الله تعالى الخال العميد المتقاعد محمود موسى المصري (ابو يحيى)


وقد شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 من مسجد سحاب الكبير الى مقبرة سحاب الاسلامية


نسأل الله له الرحمة و الغفران وأن يسكنه الفردوس الاعلى من الجنة 
وانا لله وانا اليه راجعون

 

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