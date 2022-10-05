الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

خلال 4 ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في المملكة

خبير اقتصادي يوجه نصائح للمقترضين الأردنيين لتقليل نسبة الفائدة

تضامن بمناسبة يوم المعلم: 90 ألف معلمة للعام الدراسي الحالي في المملكة

جامعة اليرموك: استقبال 6400 طالبا على برنامج التنافس

زلزال يضرب غرب إيران

الملك يزور المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية

تعرف على موعد شروق الشمس مع تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن

مسارات مجانية من باص عمان والباص السريع - تفاصيل

السفير الكوري: نحو 20 % من إجمالي الكهرباء بالأردن انتاج شركات كورية

التعليم العالي تترك للجامعات تحديد أوقات دوام الطلبة

الأربعاء، 05-10-2022 10:59 ص

30 أسيرا فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الحادي عشر في سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الاخباري - يواصل 30 أسيرا إداريا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أية مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية لفك إضرابهم، وينتظرون ردا على مطالبهم يتوقع أن يكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.


ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم أطفال ونساء، وغالبيتهم في سجني النقب وعوفر، وهذا هو العدد الأكبر منذ الهبة الشعبية عام 2015.


وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري نحو 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.


ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى حوالي 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.


ولفت النادي إلى أن حوالي 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال بحر

الاحتلال يطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر غزة

888

مستوطنون يقتحمون الأقصى بـ"عيد الغفران"

مسافر6.jpg-908391f4-5417-4aca-b4a4-4d5844db2d68

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

ae44a786-3a24-457f-b511-5b5a7c22a436

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون حاجز البيرة الشمالي

22

إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر الخميس المقبل

00

الاحتلال يغلق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا

أخبار متعلقة
سجون

30 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال

سجون

600 أسير في سجون الاحتلال يعانون المرض

الاحتلال٦

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاقصى

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

احتلال غاز

الاحتلال يداهم قرية البرج جنوب الخليل

22af17c1f5acd7f82472abda0ce3a06c

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويداهم منازل في الخليل