30 أسيرا فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الحادي عشر في سجون الاحتلال

الوكيل الاخباري - يواصل 30 أسيرا إداريا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أية مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية لفك إضرابهم، وينتظرون ردا على مطالبهم يتوقع أن يكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.



ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم أطفال ونساء، وغالبيتهم في سجني النقب وعوفر، وهذا هو العدد الأكبر منذ الهبة الشعبية عام 2015.



وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري نحو 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.



ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى حوالي 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.



ولفت النادي إلى أن حوالي 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

بترا