أفضل مكونات لتعزيز نمو الشعر

الوكيل الإخباري- تعتمد فعالية علاج تساقط الشعر على اختيار مكونات مثبتة علمياً وتحسين صحة فروة الرأس. ومن أبرز المكونات التي يوصي بها أطباء الجلد لعام 2025:

اضافة اعلان



البيبتيدات: من أفضل محفزات النمو حالياً، تدعم بصيلات الشعر، تعزز الكولاجين، وتحسن الدورة الدموية، مما يطيل مرحلة نمو الشعر ويزيد كثافته.

المينوكسيديل: العلاج الموضعي الوحيد المعتمد لتعزيز نمو الشعر؛ يحسن تدفق الدم للفروة ويُستخدم لمدة 2–3 أشهر.

زيت إكليل الجبل: فعاليته قريبة من المينوكسيديل، يقوي الشعر ويحمي البصيلات من الإجهاد التأكسدي، ويُستخدم بالتدليك.

الكافيين: يحسن تدفق الدم ويعزز وصول الأوكسجين والفيتامينات للبصيلات؛ يُستخدم عبر مصل أو شامبو لمدة 3 أشهر.

البيوتين (فيتامين B7): يعزز صحة الشعر والأظافر، ويفيد أكثر عند دمجه مع الكولاجين البحري والكيراتين.