أفضل مكونات لتعزيز نمو الشعر

البيبتيدات: من أفضل محفزات النمو حالياً، تدعم بصيلات الشعر، تعزز الكولاجين، وتحسن الدورة الدموية، مما يطيل مرحلة نمو الشعر ويزيد كثافته.
المينوكسيديل: العلاج الموضعي الوحيد المعتمد لتعزيز نمو الشعر؛ يحسن تدفق الدم للفروة ويُستخدم لمدة 2–3 أشهر.
زيت إكليل الجبل: فعاليته قريبة من المينوكسيديل، يقوي الشعر ويحمي البصيلات من الإجهاد التأكسدي، ويُستخدم بالتدليك.
الكافيين: يحسن تدفق الدم ويعزز وصول الأوكسجين والفيتامينات للبصيلات؛ يُستخدم عبر مصل أو شامبو لمدة 3 أشهر.
البيوتين (فيتامين B7): يعزز صحة الشعر والأظافر، ويفيد أكثر عند دمجه مع الكولاجين البحري والكيراتين.
هذه المكونات تساعد على الحد من التساقط وتحسين كثافة الشعر، مع ضرورة استشارة طبيب جلد لتحديد السبب الأساسي.
