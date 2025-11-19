الجمعة 2025-11-21 04:07 م
 

أفضل مكونات لتعزيز نمو الشعر

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 19-11-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   تعتمد فعالية علاج تساقط الشعر على اختيار مكونات مثبتة علمياً وتحسين صحة فروة الرأس. ومن أبرز المكونات التي يوصي بها أطباء الجلد لعام 2025:

البيبتيدات: من أفضل محفزات النمو حالياً، تدعم بصيلات الشعر، تعزز الكولاجين، وتحسن الدورة الدموية، مما يطيل مرحلة نمو الشعر ويزيد كثافته.
المينوكسيديل: العلاج الموضعي الوحيد المعتمد لتعزيز نمو الشعر؛ يحسن تدفق الدم للفروة ويُستخدم لمدة 2–3 أشهر.
زيت إكليل الجبل: فعاليته قريبة من المينوكسيديل، يقوي الشعر ويحمي البصيلات من الإجهاد التأكسدي، ويُستخدم بالتدليك.
الكافيين: يحسن تدفق الدم ويعزز وصول الأوكسجين والفيتامينات للبصيلات؛ يُستخدم عبر مصل أو شامبو لمدة 3 أشهر.
البيوتين (فيتامين B7): يعزز صحة الشعر والأظافر، ويفيد أكثر عند دمجه مع الكولاجين البحري والكيراتين.


هذه المكونات تساعد على الحد من التساقط وتحسين كثافة الشعر، مع ضرورة استشارة طبيب جلد لتحديد السبب الأساسي.

 
 
