“الاستهلاكية المدنية” تعلن عن تخفيضات تصل إلى 51%

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، إضافة إلى مواد التنظيف والمواد المنزلية، مبينا أن هذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات، إلى متابعة صفحة المؤسسة الرسمية على “فيسبوك”، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.
وأكد أن العروض والتخفيضات تأتي ضمن سياسية المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على المنتجات، وتحرص على توفير الكميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
ولفت إلى أن توقيت العروض والتخفيضات يأتي تزامنا مع صرف الرواتب لاستفادة المواطنين من الأسعار المخفضة والعروض الترويجية الكبيرة، مشيرا إلى تأخير دوام بعض الأسواق لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم من المؤسسة بكل يسر.
